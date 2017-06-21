Evrensel mirasın gönüllü bekçileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin 3’üncü yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, tarihi belediye binası önündeki UNESCO Anıtı önündeki programla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, tarihi eserler ve UNESCO Dünya Mirası Listesi konusunda okullarında eğitim çocuklarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, UNESCO Listesi’ne giren mahallelerde oturan bu çocukların daha bilinçli hale geldiğini ve bundan sonra mahallelerinin tanıtımı noktasında liderlik yapacaklarını söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’da 2014 yılında yapılan "38. Dünya Miras Komitesi” toplantısında, Bursa’nın Dünya Mirası Listesi’ni girme hayali gerçekleşmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda her aşaması titizlikle yürütülen çalışmalarla hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” projesiyle, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile Cumalıkızık UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmişti. Bursa’nın ecdat emanetlerinin evrensel değer haline gelmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu konuda sürdürülebilirliğin sağlanması için de eğitim çalışmalarına ağırlık verdi. UNESCO Dünya Mirası ve Bursa’daki tarihi eserler konusunda bilinçli bir nesil oluşturulması amacıyla Bursa Alan Başkanlığı’nca hazırlanan program dahilinde 3 yıldır ilkokullarda öğrencilere eğitimler verildi. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin 3’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında eğitimlere katılan öğrenciler, Heykel’deki tarihi belediye binası önünde bulunan UNESCO Anıtı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir araya geldi.

Bilinçli bir gençlik

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın, Yıldırım Beyazıt’ın kurduğu Yıldırım, Murat Hüdavendigar’ın kurduğu Çekirge, Çelebi Mehmet’in kurduğu Yeşil, 2. Murat’ın kurduğu Muradiye, Osmangazi ve Orhangazi’nin kurduğu Kale, Hisar ve Tarihi Çarşı Hanlar Bölgesi’nden oluştuğunun altını çizdi. Sultanların kurduğu semtlerden oluşan Bursa’nın bu semtler ve Cumalıkızık ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesine girerek evrensel değer haline geldiğini ifade eden Başkan Altepe, “Alan Başkanımız Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu başkanlığında bu konuda sürdürülebilirliğin sağlanması için düzenli olarak çalışmalar sürdürülüyor. Bursa’nın sahip olduğu evrensel değerlere sahip çıkacak bilinçli bir gençlik yetişiyor. Bu tarihi semtlerde yaşayan gençlerimiz, sürdürülebilirliğin sağlanması, kentlilik bilinci ve tarihi değerlerimiz hakkında eğitildi. Artık bu gençlerimiz kendi okul ve mahallelerinde diğer arkadaşlarına öncülük, liderlik yapacak” diye konuştu.

Koruma bilinci yaygınlaşmalı

Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu ise koruma konusunda bilinci yaygınlaştırmak, korumayı bütün halkın öğrenmesi ve eserlere sahip çıkması için işe çocuklardan başladıklarını kaydetti. Bu eğitimlerin 3 yıldır devam ettiğini hatırlatan Dostoğlu, “Bu sene özel bir uygulama yaptık. Dünya Mirası Listesi’ne giren 7 bölgedeki okullarda çocuklara eğitim verdik. Bugün de alanları onlarla birlikte geziyoruz. Her okul kendi bölge ve mahallesinde tarihi eserlerin değerlerini anlatacak. Herkesin kendi mahallesine sahip çıkmasını amaçladık. Sevgi evlerinden çocuklara da eğitim verdik. Onlar da bu etkinliğimize katıldı. Böylelikle diğer çocuklarla kaynaşmaları da sağlandı” dedi.