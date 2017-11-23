“Eyvah kaynanam geliyor” semineri

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında toplumun en küçük yapı taşı aileyi ayakta tutmak için ilçe sakinlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Güçlü toplumların temelinin sağlam aile yapısıyla kurulabileceğinden hareketle çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ilçede bir ilki yaptı. Düzenlenen seminerde, gelin-kaynana ilişkilerini üstü kapalı konuşulmaktan çıkarıp, aile bağlarına zarar vermeden problemlere çözüm üretmenin aile ilişkileri için önemi hakkında bilgiler verildi. Ailelerdeki her ferdin mutluluğuna katkı sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen seminerde, karşılıklı sevgi ve hoşgörü çerçevesinde hem gelin, hem de kaynanaların kendilerini değerlendirip muhakeme yapabilecek duruma gelmesiyle bütün geçimsizliklerin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilebileceği ifade edildi.