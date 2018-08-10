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10 Ağustos 2018 10:06

Fabrikadaki cep telefonu hırsızı kamerada

Bursa’da bir tekstil fabrikasında dokuma tezgahının üzerinde duran cep telefonunu soğukkanlılıkla çalan hırsızın o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Fabrikadaki cep telefonu hırsızı kamerada

10 Ağustos 2018 10:06


Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya müşteri gibi girip, masanın üzerinde duran cep telefonunu alıp giden hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Görüntülerde, öğle paydosunda olan işçilerin boşluğunu fırsat bilen şüpheli fabrikanın içerisinde tur attıktan sonra kimsenin olmadığını fark etti. Sonrasında masanın üzerinde şarjda duran cep telefonunu soğukkanlı bir şekilde alıp fabrikadan kaçan hırsız izini kaybettirdi. Fabrikaya geri döndüğünde cep telefonunu masada göremeyen çalışan hemen 155 polis imdat hattını arayarak şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın eşkalini belirledikten sonra arama çalışması başlattı.




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