Edinilen bilgiye göre olay Minareliçavuş’ta işadamı Z.A.’ya ait otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldi. Fabrikada müdürü üretim yaptıkları kalıpları bulamayınca polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine fabrikaya giderek inceleme yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri fabrikanın güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Görüntülerden aynı işyerinde 2 yıldır sigortalı şoför olarak çalışan A.D. isimli kişinin mesai saatleri içerisinde gelerek toplam 1 milyon değerindeki 50 ayrı kalıbı aynı iş yerine ait kamyona yükletip iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

Bunun üzerine hareket geçen Bursa polisi olayın zanlısı konumundaki A.D.’yi Balıkesir’in Erdek ilçesinde yakaladı. Zanlı alınan ilk ifadesinde kalıpları işyeri sahibinin bilgisi olmadan değişik tarihlerde fabrikadan alarak 3 ayrı hurdacıya sattığını itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.