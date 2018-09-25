Facia kapıya dayandı, tedbir alan yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelanın tehdit ettiği apartmanlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde inşaat hafriyatı sırasında meydana gelen toprak kayması devam ediyor. 2 aydır tedbir alınmazken, hafriyat alanının çevresindeki 3 apartmanda çökme emareleri görülmeye başladı. Ihlamur Sokak ve Su Deposu Caddesi üzerindeki Başarır, Orhun Alp, Burkar apartmanlarında ikamet eden vatandaşlar, duydukları sesler yüzünden gecelerini uykusuz geçiriyor. Muhtarlık aracılığıyla topladıkları imzaları Mudanya Belediyesi'ne veren apartman sakinleri hiçbir tedbir alınmaması karşısında ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Şükrüçavuş Muhtarı Ziya Yavuz, 26 imzalı dilekçeyle başvurduklarını belirterek, “Yyağan her yağmurda kayan topraklar üç apartmanı tehdit ediyor. Burkar apartmanının duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Karşımızda hiçbir muhatap bulamıyoruz, bir ikaz tabelası bile yok. Müteahhit kaçmış gitmiş. Buraları oyup bıraktılar” diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Apartman sakinleri korku içinde olduklarını ifade ederek, “Bir ara birileri gelip burada kazı yapmaya başladı. Kendilerine neden yine kazıyorsunuz dediğimde, ‘Toplu mezar kazıyoruz' diye cevap verdiler. Şaka bile olsa psikolojimiz bozuldu” diye dert yandı.

Bahsedilen yerde 15 metre derinliğinde istinat için açılan çukur olduğu, fakat müteahhidin çalışanlara paralarını vermediği için işin yarım bırakıldığı ifade edildi.

Ölümün kapılarına kadar geldiğini belirten apartman sakinleri, çaresizlik içerisinde kendilerine uzanacak bir el bekliyor. Belediye ve kaymakamlıktan yardım bekleyen apartman sakinleri, “Kış aylarına giriyoruz. Yağmurla heyelan artacak. Binalarımız çökmeden tedbir alınmasını istiyoruz” dediler.