Facia’dan kıl payı kurtuldular

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında gerçekleşti. Kazaya karışan iki araçta bulunan sekiz kişi yara alırken yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Kaza Bursa’da Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ayten Y.(45) idaresinde 46 ZA 350 plakalı araç kavşak üzerinde bulunan ışıklardan geçtiği sırada Yusuf B.(32) idaresindeki 16 LJ 399 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına savrulurken Yusuf B. ve araçta bulunan iki kadın, üç çocuk yaralandı. Kazada içe çöken sol tarafta oturan Dilber B.(30) araç içinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Dilber B. Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf B.’nin aracında bulunan Yusuf B.’nin yengesi Vildan B.(34) ve çocuklar İlker Salih B.(5), Yunus Emre B.(2) ile Nursena B.(4) ise hafif yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer araçta bulunan Ayten Y. ve kızı Ayşe Y. ise kaza sonrası şok geçirdi. Olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edilen anne kız kontrol için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici ile çekilerek yol trafiğe açıldı.