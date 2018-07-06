“Fakı ben tasarlarım”

Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Küresel Girişimci Engelliler Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Farkı Ben Tasarlarım’ projesinde, engelli vatandaşların istihdamı için, eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Farkı Ben Tasarlarım’ projesinin gerçekleştiği ofisleri ve stantları ziyaret etti. Bursa’nın geleceği için gece gündüz fedakârca çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa’nın her alanda daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir şehir olmasını hedefliyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin aynı sosyal hayat standartlarına ulaşması , her zaman engelli vatandaşlarımızın da yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bursa’da yaşayan engelli bireylerin karşılaştığı sıkıntılara çözüm olmak maksadıyla çalışmalarımızı ayrı bir hassasiyetle planlıyoruz” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle hayata geçirilen ‘Farkı Ben Tasarlarım’ projesi devam ediyor. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün desteklediği Bursa Kent Konseyi’nin katkılarıyla, Küresel Girişimci Engelliler Derneği tarafından 2017 yılının Ekim ayında hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü’nün hibe verdiği projede engelli bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Programları içerisinde yer alan ‘Grafik Desen Çizimi’ (288 saat) ve ‘Web Tasarımı’ (192 saat) konularında uzmanlardan eğitim alıyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki Bursa Kent Konseyi ofislerinde oluşturulan bilgisayar sınıfında engelli bireylerin kişisel gelişimlerine destek olunurken, bu sayede mesleki becerileri de geliştirilerek özgüven kazanmalarına katkı sağlanıyor.

Projede web ve grafik tasarım kurslarının yanında işverenlerle buluşma ve firma teknik gezileri de gerçekleştirilirken aynı zamanda STK’lardan gelen taleplerin de karşılanması ön görülüyor. Talep eden STK’ların web sitelerinin revize edilmesi ve güncellenmesi, etkinliklerinde ve bünyelerinde kullanmak üzere tasarımlar, ücretsiz olarak, projede eğitim alan engelli fertler tarafından yapılıyor.