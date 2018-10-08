Feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da motosiklet ve otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İznik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Sahil yolunda ilerleyen Serkan Ü. idaresindeki 16 H 4050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah Ç.'nin kullandığı 16 FBN 28 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Ç. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Serkan Ü. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.