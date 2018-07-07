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07 Temmuz 2018 14:58

Feci kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Bursa’da dün gece bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 17 yaşındaki iki arkadaş cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından ailelerine verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi

07 Temmuz 2018 14:58


Kaza Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkollü ve aşırı hızlı olan T.G. (32) isimli şahsın kontrolündeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile Harun Gülle (17) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşbulak (17), 100 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yeri savaş alanına dönerken, kazayı gören ve kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik tedbiri ,alırken hafif yaralı olan otomobil sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü sürücü kendisinin hareket halinde olmadığını, yolun kenarında durup kül tabağını boşalttığını, o sırada motosikletin kendisine vurduğunu öne sürdü.


Ölen gençlerin cenazeleri bugün yakınları tarafından adli tıptan alındı. Emre Taşbulak bugün ikindi namazını müteakip Osmangazi’ye bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde Deryanur Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler’e defnedilecek. Kazada hayatını kaybeden Harun Gülle ise memleketi Konya’ya götürüldü.




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