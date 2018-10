Dr. Saniye Bencik Kangal, anneliğin içgüdüsel bir olay olduğunu ve her annenin kendi çocuğu için en iyisi olduğunu söyledi. Sahnede annelere anneliğin sanat olup olmadığını soran fenomen anne Kangal, "Annelik tükürdüğünü yutma sanatıdır" dedi.

Her ay farklı konularda kendi alanında uzman kişileri ağırlayan Özel Teknoloji Fen Okulları yeni eğitim öğretim yılında Ekim Ayı konuğu olarak Akademisyen Anne olarak bilinen Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal'ı ağırladı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran ve büyük bir takipçi sayısına ulaşarak ‘Akademisyen Anne' olarak tanınan fenomen anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, ‘Korkma! İyi Bir Annesin” konulu seminerde, velilere çocuklar ve annelikle ilgili önerilerde bulundu.

Bursalı annelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerden önce konuşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, anneliğin içgüdüsel bir olay olduğunu ve her annenin kendi çocuğu için en iyisi olduğunu belirterek, “Aslında anneliğin belli bir formülü yok. Azıcık şundan koyun azıcık bundan koyun muhteşem anne olun diye bir şey yok. Ya da her gün şu oyunu oynarsanız sizler muhteşem annesinizdir veya her gün yumurta yedirirseniz harika bir anne olursunuz diye bir kural da yok. Annelik birazcık içsel bir süreç ve ben şuna inanıyorum: her anne kendi çocuğunun aslında en iyi annesidir. Ve her anne çocuğuna iyi annelik yapabilmek için de elinden gelen her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

"Annelik tükürdüğünü yutma sanatıdır"

Açıklamanın ardından sahneye çıkan Doç. Dr. Kangal, annelere anneliğin bir sanat olup olmadığını sordu. Kangal aldığı cevapların ardından anneliğin henüz anne olmadan önce yapmam denilen her şeyin yapılması sebebiyle ‘tükürdüğünü yutma sanatı' olduğunu esprili bir dille anlatarak dakikalarca annelere önerilerde bulundu. Kendi çocuklarıyla oynadıkları oyunları, aktiviteleri de katılımcılarla paylaşan, ebeveynlere de ne tür oyunlar oynayabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulanan Akademisyen Anne, söyleşi sonrası okuyucuların kitaplarını imzaladı.

Amaçlarının hem velilerde hem de öğretmenler de farkındalık oluşturmak olduğunu ileten okul müdürü Müge Düşmez, Özel Teknoloji Fen Okulları olarak kendilerini farklı kılan özelliklerinden birinin de bu paylaşım seminerlerinin olacağını ifade etti.