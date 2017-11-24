Festival coşkusu Bursa’yı sardı

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali büyük bir heyecanla sürüyor.

Festival kapsamında Mudanya ve Gemlik ilçelerinde ‘Karagöz Dişçide’ adlı gölge oyunu sergilendi. Hayali Cafer Sadık Hadimioğlu’nun yönettiği oyunda, çocuklar hayatlarında ilk kez Hacivat ve Karagöz ile tanışmanın heyecanını yaşadı. İnegöl ve Yenişehir’de ise Hayali Tayfun Özeren, ‘Sihirli Orman’ oyunuyla çocuklarla buluştu. Yaklaşık 40 dakika süren gösteride Karagöz’ün Karacabey’deki Longoz ormanlarında başından geçen tuhaf olaylar anlatıldı. Uzun yıllardır gölge oyunu perdesinde Karagöz-Hacivat’a hayat veren Bursalı ünlü oyuncu Nevzat Çiftçi’nin yazıp yönettiği ‘Hacivat’ın Rüyası’ gölge oyunu ise Akpınar Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Festival çerçevesinde Rusya’dan gelen Grigory Layko ise BKSTV Atölye Salonu’nda ‘Böcek, Örümcek ve Kelebek’ gölge oyununu sergiledi.

Dream Team Tiyatro ekibi, Angela Popov’un yönettiği ‘Rumi ve Yaşlı Aslan’ kukla gösterisiyle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Gösteriyi izlemeye gelen çocuklar, hayvanat bahçesinden kaçan yaşlı bir aslan ile ona arkadaşlık eden Rumi isimli küçük çocuğun öyküsünü ilgiyle izledi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde Açıkgöz Kukla Tiyatrosu ‘İbiş’in Dişi’ adlı oyunla seyircilerin karşısına çıktı. Halide Oya Tansı’nın yazdığı ve Arif Duygu Tansı’nın yönettiği kukla gösterisinde çocuklara diş temizliğine dikkat etmeyen İbiş’in rüyasında yaşadıkları anlatıldı. 35 dakika süren oyunun sonunda kuklalar müzik eşliğinde gösteri sundu. Festivale atölye çalışmaları da renk kattı.

Karagöz sanatçısı Sibel Tomaç, Merinos Göç Müzesi Sahnesi’nde kağıttan kostüm yapımı atölyesi gerçekleştirdi. Tomaç, programa katılan Bursalılarla birlikte geleneksel tiyatronun kahramanlarından Karagöz ve Hacivat’ın kostümlerini yaptı.