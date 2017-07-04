‘Festivalde 55 yıl’ sergi ile taçlandı

kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin geçmişten bugüne uzanan hikayesi sergiyle gözler önüne seriliyor.

‘Uluslararası Bursa Festivali’nin geride kalan 55 yılı özel bir sergiyle taçlandı. İlk kez 7 - 12 Eylül 1962 yılında gerçekleştirilen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin öyküsünün anlatıldığı ‘Festivalde 55 Yıl’ sergisi, Bursa Kent Müzesi’nde açıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez, festivalin Bursa’nın köklü bir geleneği olduğunu söyledi. İlk gününden bugüne dek festivalin Bursa’nın kültürel gelişimine çok önemli katkılar sağladığını belirten Erdönmez, Bursalıların da 55 yılı geride bırakan ve bugünlerde 56. yılını yaşayan ‘Uluslararası Bursa Festivali’ne sahip çıktığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas’ın da katıldığı açılışta, Bursalı sanatseverler sergiyi ilgiyle ve keyifle gezdi.

Sergi ekim ayına kadar Bursa Kent Müzesi’nde görülebilir.