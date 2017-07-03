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03 Temmuz 2017 16:30

‘Festivalde 55 yıl’ sergisi açılıyor

Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin geride kalan 55 yılı özel bir sergiyle taçlanıyor.

‘Festivalde 55 yıl’ sergisi açılıyor

03 Temmuz 2017 16:30


Uluslararası Bursa Festivali’nin anlatıldığı ‘55. Yıl’ sergisi Kent Müzesi’nde açılacak. Serginin açılış töreni 4 Temmuz Salı günü (yarın) saat 11.00’da Bursa Kent Müzesi’nde yapılacak. Sergi, ziyaretçilerini, ‘Uluslararası Bursa Festivali’ ile ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın tarihine yönelik zaman yolculuğuna çıkaracak. Festival ve yarışmalar için geçmişten bugüne dek Bursa’ya gelen yerli ve yabancı konukların fotoğraflarının yer aldığı sergi, aynı zamanda festivalin en önemli hatıralarını da kronolojik sıralama ile gözler önüne serecek.




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