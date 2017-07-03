‘Festivalde 55 yıl’ sergisi açılıyor

Uluslararası Bursa Festivali’nin anlatıldığı ‘55. Yıl’ sergisi Kent Müzesi’nde açılacak. Serginin açılış töreni 4 Temmuz Salı günü (yarın) saat 11.00’da Bursa Kent Müzesi’nde yapılacak. Sergi, ziyaretçilerini, ‘Uluslararası Bursa Festivali’ ile ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın tarihine yönelik zaman yolculuğuna çıkaracak. Festival ve yarışmalar için geçmişten bugüne dek Bursa’ya gelen yerli ve yabancı konukların fotoğraflarının yer aldığı sergi, aynı zamanda festivalin en önemli hatıralarını da kronolojik sıralama ile gözler önüne serecek.