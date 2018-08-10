Festivalin en güzel fotoğrafı belli oldu

Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen “Festivalin En Güzel Fotoğrafı” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde bu yıl bir ilke imza atıldı. Festival çerçevesinde “Festivalin En Güzel Fotoğrafı” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Festival öncesi duyurusu yapılan yarışma çerçevesinde 9 kişi toplam 45 fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirmede Dinçer Dışbudak’ın “Genç 2” isimli fotoğrafı birinciliğe lâyık görüldü. Dinçer Dışbudak için bugün İnegöl Belediyesi başkanlık makamında ödül töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, yarışmanın jüri üyeleri ve Kültür Komisyonu ile birlikte Dinçer Dışbudak’ı ağırladı. Dışbudak’a birincilik alan fotoğrafı çerçeve halinde takdim edilirken, ayrıca yarışmanın ödülü olan yarım altın da Başkan Taban tarafından kendisine takdim edildi.

Taban, “Bu yıl 31’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz kapsamında dolu dolu faaliyetler gerçekleştirdik. Tam bir kültür harmanı, kültür şöleni gerçekleştirdik. Şehrimize özellikle irtibat halinde olduğumuz kardeş belediyelerimizden ve beraberinde belediyemiz eliyle davet ettiğimiz misafir gruplarımız geldi. Beraberinde şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımız, kültür derneklerimiz ve onların folklor ekiplerinin de destek ve katkılarıyla düzenlediğimiz Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizi dolu dolu yaşadık. 14-21 Temmuz tarihleri arasındaki bu süreç içerisinde festivaldeki en güzel, en değerli fotoğraf karesini çekecek arkadaşlarımıza ufak bir hediye takdimimiz olacak demiştik. Bununla alakalı toplanmış bulunuyoruz” dedi.