Fethiye'ye kapalı pazar ve çok amaçlı tesis

Nilüfer Belediyesi, Fethiye Mahallesi'ne kapalı pazar yeri ve spor tesisi yapacak.

Nilüfer'in en köklü mahallelerinden biri olan Fethiye Mahallesi'nde Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni projeyle önemli ihtiyaçlara cevap verilecek. Mevcut pazar alanı sınırları içerisinde bulunan 11 bin 430 metrekare alanda Nilüfer Belediyesi, kapalı pazar alanı ve spor tesisi inşaatına başlıyor. Birçok ihtiyacı karşılayacak olan proje dahilinde 4 bin 518 metrekare pazar alanı, yaklaşık 2 bin metre kare alanda tenis kortu ve futbol sahası, 350 metre kare sosyal tesis, 3 bin 445 metrekare park ile bin 200 metrekarelik otopark bulunacak. Kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek için planlanan kapalı pazar alanında 234 satış ünitesi, servis mekânları, kafeterya ve zabıta kontrol noktası gibi birimler de yer alacak. Kapalı pazar alanı üzerinde ayrıca tenis kortu ile futbol sahası bulunacak. Sosyal tesisle de desteklenen bir spor parkı oluşturulması planlanıyor.

Ayrıca bin 200 metrekare alana sahip mahalle parkı da, proje kapsamında uygulamadan geçirilerek halkın kullanımına sunulacak. Gelecek yıl tamamlanması planlanan proje ile Nilüfer'deki kapalı pazar alanı sayısı 11'e çıkacak.