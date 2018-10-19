Fetih Müzesi Bursa'yı dünyaya tanıtıyor

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, resmî açılışı öncesi yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında şöhret buldu. Tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü 3 ay zarfında müzeyi dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. 42 metre açıklığındaki dev kubbe görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor. Fetih Müzesi'nin turizmin yanı sıra tarihî ve kültürel anlamda da Bursa'ya hareketlilik kazandıracağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa sürede birçok kişiyi müzede ağırladıklarını kaydetti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tanıtım gezilerine 10 Ağustosta Vali İzzettin Küçük'ün ziyaretiyle başladıklarını ifade eden Dündar, “Bu ziyaretler içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz, STK'larımız, akademik odalar, muhtarlarımız, taksicilerimiz ve sektör temsilcilerimiz vardı. Bugüne kadar 130 grup olmak üzere toplam 2 bin 800 kişiyi müzemizde ağırlamaktan onur duyduk. Yurt dışından da Meksika'dan Belçika'ya, Kamboçya'dan Güney Kore'ye kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan 32 panoramik müzenin yetkilileri ve uzmanlarını ağırladık. Bununla birlikte Japonya, Almanya, Yunanistan, İran, Tataristan, Özbekistan, Bangladeş, Kosova, KKTC, Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden de ziyaretçilerimiz geldi. Böylece resmî açılış yapılmadan müzemiz dünyaya sesini duyurmuş oldu” dedi.