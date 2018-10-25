Fetih Müzesi kültür sanatın da merkezi oldu

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ilk kez kültür sanat faaliyetine ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bin kişi kapasiteli amfi sahnesiyle farklı faaliyetlerin de gözdesi oldu. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali çerçevesinde bu yıl 23'ncüsü düzenlenen faaliyet, Türkiye'den Çerveçe-İki adlı oyun ile muhteşem bir prömiyere imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Amfi Sahnesi'nde çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen tek kişilik oyun, sınırları sınırlandırmak temasını seyirciye aktardı.

Gösteri bitiminde ekolojik mimarlık ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip müzeyi gezme imkanı bulan öğrencilerin 3 boyutlu panoramik resmi gördüklerinde verdikleri tepkiler, renkli görüntülere sahne oldu. Panorama 1326 Bursa'nın tarih ve turizmin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de hizmet vereceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursalı tiyatro severleri oyunlara davet etti.

26 Ekim Cuma günü ‘Rüyalar' adlı oyunla İtalyan grup sahne alacak. 28 Ekim Pazar günü Türk grubun ‘Sözcük Dükkanı' adlı oyunu ile son bulacak etkinlikte çocuklar ve gençler tiyatroya doyacak.