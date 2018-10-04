Fetih Müzesi yerli yabancı herkesi büyülüyor

Bursa'nın fethinin muhteşem bir teknikle tasvir edildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson ve konsey üyeleri, Fetih Müzesi'nin dünyada en üst seviyedeki panoramik müze olduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen 27. Uluslararası Panorama Konferansı için Türkiye'ye gelen Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson ile panorama uzmanları, akademisyenler, kültürel miras uzmanları ve dünyadaki diğer panoramik müzelerin yöneticileri, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Meksika'dan Belçika'ya, Kamboçya'dan Güney Kore'ye kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan 32 panoramik müzenin yetkilileri ve uzmanlar, Fetih Müzesi'ni panoramik müzeler arasında gelinen son nokta olarak nitelendirdi.

42 metrelik çatı açıklığı ile dünyanın en uzun kubbe açıklığına sahip müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen heyet, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki önemli olayların tasvir edildiği ve Bursa'da medfun bulunan 6 padişahın hikâyeleştirildiği 16 tablonun yer aldığı sergiyi inceledi. Heyet, Fetih Müzesi'nin dünyadaki diğer panoramik müzelerden farklı bir eser olduğunu söyledi.

Dünyadaki panoramik müzelerin sadece kubbe bölümünden oluştuğunu, ancak Fetih Müzesi'nin sergi alanı, kütüphanesi ve gösteri salonu ile kompleks bir eser olduğunu ifade eden Uluslararası Panorama Konseyi üyeleri, kubbe bölümüne çıktıklarında ise adeta büyülendi.

Uluslararası Panorama Konseyi üyeleri, Bursa'nın fethinin muhteşem bir teknikle tasvir edildiği resmi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Büyülenmiş gözlerle panoramik resmi inceleyen konuklar, sadece Bursa ve Türkiye'nin değil, dünyanın özel bir eser kazandığını ifade etti.

Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson, “Mimarîsi ve sanat çalışmasının yanı sıra kütüphanesi, sergi alanı, gösteri salonu ve kafeteryası ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, harika bir müze olmuş. Özellikle kubbe içindeki panoramik resim çok başarılı bir çizim olmuş. Bu müze dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çekecektir” dedi.

Uluslararası Panorama Konseyi Saymanı İsviçreli M.A. Patrick Deicher da, Fetih Müzesi'nin çok etkileyici olduğunu belirterek, “Gördüğüm en iyi panoramik müze olmuş. Dünyadaki diğer müzelerin aksine tam panoramik olması beni çok etkiledi. Diğer müzeler bu unsura sahip değil. Tam panoramik çizim çalışmaları çok nadir uygulanıyor. Kubbe içerisindeki gökyüzü efekti, renkler ve ses sistemi kendinizi büyüleyici bir ortamda hissetmenizi sağlıyor. Bu müzenin yapılmasında emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum” diye konuştu.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan da, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ortaya çıktıktan itibaren biz bu projeyi yakından takip ettik ve burasını kardeş müzemiz olarak kabul ettik. Her iki müzenin sanat çalışmalarını aynı ekip yaptı. Ancak burayı gezip gördükten sonra açık bir şekilde söyleyebilirim ki, buradaki çalışmalar bir adım ileri taşımışlar. Ülkemiz, tarihimiz ve milli şuurumuz adına bu müze çok önemli bir eser olmuş” dedi.