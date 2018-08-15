Fetih Müzesi ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezen Hacıoğlu, Fetih Müzesi’ni bir şaheser olarak değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum’a tayin olan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, yeni görev yerine gitmeden önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan, ihtişamlı yapısı ve Bursa’nın fethini 3 boyutlu anlatan mimarîsiyle şimdiden merak uyandıran Fetih Müzesi’nde Tuğgeneral Hacıoğlu’nu ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, komutana müzeyi gezdirdi.

Tuğgeneral Hacıoğlu’na evvela müzenin giriş katındaki Osmanlı devrinin ve Bursa’nın mühim olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki geleneksel çini eserler hakkında da bilgiler verdi. Hacıoğlu, Bursa’nın fethinin anlatıldığı, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıktığında ise büyük bir heyecan yaşadı. Müzeye gelirken böyle gerçekçi bir eser ile karşılaşmayı beklemediğini ifade eden Hacıoğlu, kendisini adeta 692 yıl öncesinin Bursa’sında hissettiğini söyledi.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin her yönüyle büyüleyici bir eser olduğunu ifade ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar tarafından kentimize kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdik. Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri Bursamız’a yakışan bir eser olmuş. Tarihimizi yansıtan birçok değer bu müzede yer alıyor. Başkanımız Mustafa Dündar’ı Bursa’nın tarihî ve kültürel zenginliğine bir yenisini daha kattığı için kendisini tebrik ediyorum. Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmeyecekleri bir eser ortaya çıkmış. Bizleri 692 yıl öncesinin Bursa’sına götüren ve fetih gününü bütün detaylarıyla gözler önüne seren bir müze burası. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen herkesten takdir ve övgü dolu sözler duymanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız Fetih Müzesi’nde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Erzurum’a atanan Bursa İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nu şehrimizden ayrılmadan önce bu eserimizde ağırlamak istedik. Komutanımıza müzemizi gezdirdik. Kendisine eserimizle ilgili güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek mimarîsi, gerekse sahip olduğu teknik ve sanat özellikleri yönünden Bursa’mıza çok büyük değer katacak olan bu müzemiz artık açılış için gün sayıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne gelecek vatandaşlarımız Bursa’nın fethine şahit olup, bu fethediliş destanını yaşayacaklar” diye konuştu.