Fetih Müzesi'nin ünü sınırları aştı

Bangladeş Kurtuluş Savaşı Bakanlığı yetkilileri, Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni görmek için Bursa'ya geldi.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa'nın ünü, Türkiye dışına taştı. Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'in hükümet yetkilileri, kendi ülkelerinde inşa edecekleri panorama müzesi öncesinde Bursa'daki Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Bangladeş Kurtuluş Savaşı Bakanlığı Müsteşarı Mizanur Rahman ve beraberindeki bakanlık yetkilileri, Osmangazi Belediyesi'nin eseri Panorama 1326'yı hayranlıkla inceledi. İlk olarak müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tabloyu gezen Bangladeş heyeti, daha sonra geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonları hakkında bilgi aldı. 42 metre açıklığındaki kubbeye çıktıklarında ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Bangladeş hükümet temsilcileri, panoramik resmi incelerken adeta büyülendi. 6 Nisan 1326 tarihindeki fetih gününü anlatan resmi uzun süre inceleyen Bangladeş heyeti, müzenin çok etkileyici olduğunu belirtti.

Bangladeş Kurtuluş Savaşı Bakanlığı Müsteşarı Syeedul Haque, 1971 yılında bağımsızlıklarını ilan ettikleri kurtuluş savaşını anlatan bir panorama müzesi inşa edeceklerini belirterek, “Dünyadaki panorama müzeleri araştırırken en yenisinin Bursa'da yapıldığını öğrendik. Panorama 1326 Bursa'yı duyar duymaz vakit kaybetmeden Bursa'ya geldik ve burada muhteşem bir müze gördük. Panoramik resim dışındaki bölümleriyle de muhteşem bir yapı inşa edilmiş. Bu şekilde bir müzeyi biz de yapabilir miyiz bilmiyorum. Dost ülkemiz olan Türkiye'de böyle bir eserin yapıldığını görmek bizleri de çok mutlu etti” dedi.