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09 Temmuz 2018 11:51

Fetih Şenlikleri’nin en güzel kareleri belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından tertiplenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Fetih Şenlikleri’nin en güzel kareleri belli oldu

09 Temmuz 2018 11:51


Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Şenlikleri çerçevesinde bu yıl 8.’si düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlendi. Yarışmaya katılan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ile başlayan ödül törenine, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Ünal Aksoy, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları katıldı. Çin’den gelen turistlerin ilgi odağı olan açılışta davetliler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.


Fetih Şenlikleri’nin 14 yıldır geleneksel hale geldiğini ve her yıl nisan ayında Bursa’da fetih coşkusunun yaşandığını belirten Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Ünal Aksoy, “Beylikten cihan imparatorluğuna uzanan yolculuğun ilk anahtarı olan Bursa’nın fethini bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutladık. Ulu şehir Bursa’nın Osmanlı ile kucaklaşmasının 692. yılını kutladığımız Fetih Şenlikleri’nde barışın, kardeşliğin, bizi biz yapan değerlerin coşkusunu bir kez daha yaşadık. Şenlikler çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına 41 kişi toplam 201 eserle katıldı. Fetih şenliklerimizin en güzel anlarını düzenlemiş olduğumuz yarışmamız ile tarihe kaydettik. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar adına fotoğraf sanatçılarımıza ve jürilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmalarının ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Yarışmada birincilik başarısını elde eden Oğuz Korkmaz’a 3 bin TL, ikinci Ayşegül Öztürk’e 2 bin TL, üçüncü Sare Kural’a bin TL, mansiyonlar Oğuz Korkmaz ve Özgür Konur’a ise 500 TL ödül verildi.




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