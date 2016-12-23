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23 Aralık 2016 10:29

FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki kadını 90 bin TL dolandırdılar

FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki kadını 90 bin TL dolandırdılar

23 Aralık 2016 10:29

Bursa Nilüfer’de kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki N.Ö isimli kadının 90 bin TL’sini aldı. Polis kısa süre içinde 3 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Rahmi Y.(35) isimli şahıs 73 yaşındaki N.Ö’ye telefonla ulaştı. Sahte polis, yaşlı kadının FETÖ bağlantıları olduğunu öne sürerek bankadaki 90 bin TL’sini Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde bulunan bir fırının önüne getirmesini söyledi. Yaşlı kadın parayı un çuvallarının yanına bırakıp ayrılınca Rahmi Y. hemen harekete geçip paraları aldı
Rahmi Y.’nin Halil D.(31) ve Serdal Ç.’nin (35) yardımıyla parayı İstanbul’a oradan da Şanlıurfa’ya yolladıkları tespit edildi. Rahmi Y. isimli şüphelinin bu yöntemle İstanbul ve Tekirdağ’da da vatandaşları dolandırıldığı öğrenildi.
Mağdurların müracatıyla soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 zanlıyı yakaladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.



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