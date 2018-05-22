FETÖ ele başı için yapılan malikanede savcı Öz toplantısı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuklu yargılanan iş adamı Sami Şentürk’e ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı lüks malikanenin örgütün üst düzey toplantıları için kullanıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, gizli tanık Orhan, 2015 yılı Ağustos ayında yurt dışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz’ün bazı illerde toplantılara katıldığını belirtti. Gizli tanık Orhan ifadelerinde, "Ö.F.S. örgüt içinde tekstilcilerin abisi olmakla birlikte, F.K, İ.B, tutuklu sanıklar Ali Fuat Er ve Turan Boztepe, A.Y, İ.S. ve E.K’yle özel olarak ilgilenen örgütün sözde imamıdır. Ö.F.S’nin Bursa İl Müftülüğünde müezzin olarak görev yapan biri olduğunu biliyorum. Zekeriya Öz’ün yukarıda belirttiğim tekstilcilerle görüştüğünü hatta İ.S’nin Manisa’da bulunan çiftliğine gittiğini biliyorum. İ.S, örgütün maskelerindendir. Pek ön plana çıkmaz ama örgütün önemli para kasalarından birisidir. Ayrıca Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de yapmış birisidir" dedi.

Toplantıdan sonra yurt dışına kaçtı

Gizli tanık Orhan, söz konusu toplantı ile ilgili de ne amaçla yapıldığını bilmediğini fakat firari eski savcı Öz’ün bu toplantıdan sonra firar ettiğini dile getirerek, "2015 yılı Haziran ayında M.K, F.K, İ.B. ve Ö.F.S olmak üzere dört kişi önce toplanmışlar. Daha sonra bu kişilerin yanına İzmir Adliyesinde görev yapan ve nitelikli işler yapan iki savcı, bir hakim ile Zekeriya Öz gelmiş. Toplam 8 kişi önce Sami Şentürk’e ait Bursa Mudanya’da bulunan malikanede toplanmışlar daha sonra da Uludağ’da Hüseyinalan mevkisinde Zekeriya Öz’ün kullandığı villada ikinci bir toplantı yapmışlar. Yaptıkları toplantının ne amaçlı olduğunu bilemiyorum. Ancak bu kişilerin belirttiğim şekilde toplandıklarını biliyorum. Bu toplantıdan sonra Ergenekon soruşturma savcısı Zekeriya Öz’ün yurt dışına kaçtığını basından öğrendim" dedi.