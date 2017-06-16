Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin FETÖ/PDY liderinin farklı zamanlarda verdiği talimatlara uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve bazılarının KHK kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğundan kapatılan derneklere üye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasındaki 1 şüphelinin de terör örgütünün Osmangazi ilçesi mütevelli heyeti sorumlusu olduğu bildirildi.

Aynı zamanda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan ve İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilırmak Cihangir Eğitim A.Ş.’nin 14 çalışanına yönelik Bursa merkezli Antalya ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün haberleşme programı olan ’ByLock’ kullandıkları ve örgüt liderinin vermiş olduğu talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Osmangazi ilçesi mütevelli heyeti sorumlusunun da olduğu 5’i kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi.