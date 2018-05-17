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17 Mayıs 2018 09:30

FETÖ’cü doktor ve yöneticilerin de aralarında bulundu 19 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan kişilerinde aralarında bulunduğu 2’si kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ’cü doktor ve yöneticilerin de aralarında bulundu 19 kişi adliyeye sevk edildi

17 Mayıs 2018 09:30


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgüte ait olan KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yöneticileri ve özel hastanelerde hala görev yapan doktorlarında bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubee Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak , Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Van ve Erzincan’da operasyonlar düzenlenerek25 şüpheli yakalandı.


Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte ait Bank Asya’ya para yatırmak ve Bylock kullanmak suçları bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si kadın 19 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.




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