FETÖ’cü eski polis dolandırıcılık yaparken yakalandı

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ahmetvefikpaşa Mahallesi’nde kuyumculuk yapan Y.Ö. (55) ile C.K. (39) emniyete dolandırıldıklarına dair ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri konuyla ilgili incelemelere başladı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahısların kimlik bilgilerinin İbrahim E. (36) ile Yüksel K. (32) olduğunu tespit etti. İki farklı iş yerine ayrı ayrı giderek sahte altın sattıkları görülen şahısların yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ve güven timleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde 2 dolandırıcıyı yakaladı. Yakalanan şahıslar ile ilgili geriye dönük yapılan araştırmalarda İbrahim E. isimli şahsın polis memuru iken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet sahte altından yapılmış künye, 3 adet sahte tam altın ile şahısların sahte altın satışından elde ettikleri değerlendirilen 3 bin 120 lira ve 400 dolar ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.