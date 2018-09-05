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05 Eylül 2018 13:10

FETÖ’cü sanıklar: "Dolar yükseldi işlerimizin başına dönelim"

Bursa’da aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu çoğu iş adamı 60 sanığın yargılamasına devam edildi.

FETÖ’cü sanıklar:

05 Eylül 2018 13:10

Duruşmada tahliyeye yönelik talepte bulunan sanıkların çoğu, "Dolar yükseldi, işlerimizin başına dönelim" dedi.


Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların hepsi, sanık yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada şahitleri dinleyen mahkeme, sanıklara tahliyeye yönelik taleplerini sordu. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, ev hapsinde tutulan sanıklar ise ev hapislerinin kaldırılmasını istedi. Sanıklardan O.B. ise yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.


Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, daha önce adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık O.B’ye 100 bin lira kefalet karşılığında, katılacağı bir fuar için 2 haftalığına yurt dışına çıkış izni verilmesini kararlaştırdı. Daha önce çeşitli bahanelerle duruşmaları uzatmak isteyen FETÖ sanıkları bu duruşmada ise ekonomi piyasalarındaki yükselmeyi bahane göstererek mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını ve işlerinin başlarına dönmek istediklerini kaydetti.


Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.




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