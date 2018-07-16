FETÖ’cü sanıklar hakim karşısına çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 9 ilde 28 farklı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda gözaltına alınan 14 FETÖ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütle bağlantılı olduğu bilinen çeşitli kurum ve kuruluşlarda farklı dönemlerde yönetici olarak çalıştıkları tespit edilen şahısların FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’yı kurtarma operasyonuna da katıldıkları tespit edildi. 14 şahıs emniyetteki ilk işlemlerinin ardından halim karşısına çıkarıldı. Şahısların adliyedeki sorgusu devam ediyor.