Duruşmaya şahit olarak katılan iş adamı B.K, “Bağışları kesmem üzerine bana kurdukları kumpastan beraat ettikten sonra, FETÖ’nün tahsilatçısı, Fetullah Gülen imzalı Kur’an-ı kerim getirdi. İş adamı Sami Şentürk de, ‘İşlerin kötü gidiyor, gel birlikte Pensilvanya’ya gidelim, hoca efendinin elini öp, sıkıntılarından kurtul’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları devam eden ve aralarında Şahabettin Harput’un da bulunduğu 14’ü tutuklu 60 sanıklı FETÖ duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada şahit olarak dinlenen iş adamı B.K’nin anlattıkları, örgütün yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İş adamı B.K, 10 sene boyunca yıllık ortalama 200 bin dolar civarında örgüte bağış yaptığını dile getirdi. B.K, 2008 yılında aralarının açıldığını ve bu süreçte örgütün kendisine kumpas kurduğunu belirtti.

Kurulan kumpas yüzünden 6 ay tutuklu kaldığı ve 750 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığını ifade eden B.K, hakkındaki iddialar asılsız çıkınca beraat ettiğini anlattı. B.K, beraat ettikten sonra, örgüt tahsilatçısının Gülen imzalı Kur’an-ı kerimle kendisine geldiğini aktardı. B.K, “Necdet Yıldız, örgütün tahsilatçısıydı. Biz öğrencilere burs dağıtılması için yapacağımız bağışları ona teslim ederdik. Ben, 10 yıl boyunca, hayır maksadıyla, herkes gibi bunlara yılda 200 bin dolar civarında bağış yaptım. 2008 yılında aramız bozuldu. Benimle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmalar kapsamında 4 defa gözaltına alındım ve her seferinde bana ’Yanlışlıkla olmuş’ dediler. Bir sefer 6 ay tutuklu kaldım ve 750 yıl hapis cezası talebiyle yargılandım. Fakat bir şey bulunamayınca beraat ettim. Beraat ettikten sonra, bir gün, Necdet Yılmaz, yanında örgütün emniyet, yargı ve bürokrasi imamları diye tanıttığı 3 adamla beni ziyarete geldi. Bana Fettullah Gülen imzalı bir Kur’an-ı kerim hediye ederek, ‘Gel arayı düzeltelim’ dedi. Benim hakkımda yapılan soruşturmaların hepsi FETÖ’nün kumpasıydı. Soruşturmayı yürüten savcı, daha sonra örgüt bağlantısı sebebi ile meslekten ihraç edilen Ferruh Gün idi” dedi.

Tutuklu sanıklardan Sami Şentürk’ün de kendisinden kurban bağışı adı altında birkaç defa para aldığını vurgulayan B.K, "Hatta benim sıkıntılı olduğum zamanlarda, ’Senin şu an ciddi sıkıntıların var. Gel beraber Pensilvanya’ya gidelim. Hoca efendinin elini öp, sıkıntılarından kurtul’ demişti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı pazartesi gününe erteledi.