Mahkeme başkanı gözyaşı ifadesini zapta geçirmeyince ortaya ilginç bir diyalog çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14’ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla A.K, sanık Harput’un İl Genel Meclisine müdahale ederek FETÖ’nün kapatılan Orhangazi Üniversitesine ait arsanın tahsisi konusundaki kararı çıkarttığını iddia etti. Harput iddiaları kabul etmedi. K.A. ise bir dönem FETÖ’ye ait kapatılan Bahar Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalıştığını belirterek, "O dönem Ö.K, Bahar ve Ren Tıp hastanelerinin genel koordinatörüydü. Davut Baykan ise Bahar Hastanesinin başhekimiydi. Davut bey genelde cerrahi bölümünde bulunurdu, operasyonlar da yapardı. Hastanenin karar mercii genelde Ö.K. idi." diye konuştu.

"Telefondan nasıl görecek ağladığını?"

Bir dönem BTSO’da yönetim kurulunda görev yapmış tanık İ.K. da sanıklardan E.A’nın 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ’yle irtibatının olduğunu bilmediğini söyledi.

Sanıklardan Ali Fuat Er, tanığa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 15 Temmuz darbe girişimini kınamak için yapacağı etkinliğe çağrıldığını hatırlattı. Davetten yaklaşık yarım saat sonra aranıp emniyetten gelen bilgiler doğrultusunda katılmasının istenmediğinin söylendiğini belirten Er, "Ben tanığı arayıp gözyaşlarıyla ’Toplantıya katılmamı engelleyenler bu vatanı benden daha mı çok seviyorlar?’ diye sormuştum, hatırlıyor mu?" sorusuna, tanık İ.K, "Doğrudur böyle bir görüşme yaptık" diye cevap verdi.

Sanık Er, "Gözyaşlarıyla değil mi?" şeklinde sorusunu yineleyince, mahkeme başkanı araya girerek, "Telefondan nasıl görecek ağladığını?" dedi.

Mahkeme başkanı ifadeleri zapta geçirirken, "Gözyaşlarıyla" kısmını yazdırmayınca, sanık Er, "Efendim gözyaşlarıyla söylediklerimi de yazın" şeklinde ısrarda bulundu. Mahkeme başkanı da genel noktaları yazdırdığını vurgulayarak talebi geri çevirdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.