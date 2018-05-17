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17 Mayıs 2018 19:23

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan kişilerinde aralarında bulunduğu 2’si kadın 19 kişi tutuklandı.

FETÖ’den adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı

17 Mayıs 2018 19:23


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgüte ait olan KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yöneticileri ve özel hastanelerde hala görev yapan doktorlarında bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Van ve Erzincan’da operasyonlar düzenlenerek 25 şüpheli yakalandı.


Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte ait Bank Asya’ya para yatırmak ve Bylock kullanmak suçları bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si kadın 19 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.




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