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30 Haziran 2017 12:41

FETÖ’den tutuklu kocasını ziyarete gitmek isteyen kadın kalbine yenik düştü

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kocasını ziyarete gitmeye hazırlanan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

FETÖ’den tutuklu kocasını ziyarete gitmek isteyen kadın kalbine yenik düştü

30 Haziran 2017 12:41


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ve annesiyle birlikte oturan 29 yaşındaki Pınar Çınar, H Tipi Cezaevi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kocasını ziyarete gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Kahvaltının ardından çocuklarını hazırlayan Çınar, “Göğsüm arıyor. Bana bir şeyler oluyor” diyerek yere düştü.


112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, kalbi 4 kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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