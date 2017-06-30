Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ve annesiyle birlikte oturan 29 yaşındaki Pınar Çınar, H Tipi Cezaevi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan kocasını ziyarete gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Kahvaltının ardından çocuklarını hazırlayan Çınar, “Göğsüm arıyor. Bana bir şeyler oluyor” diyerek yere düştü.

112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, kalbi 4 kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.