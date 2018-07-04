Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarıyla ilgili beyanları alındı. Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tarafından kısa bir aranın ardından tutuklu sanıklardan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50’şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar verildi. Sanıklar, söz konusu kefaleti yatırdıkları takdirde tahliye olabilecek.