Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, kapatılan Orhangazi Üniversitesi’nde görevli profesörlerin de bulunduğu 9 kişi ile 4 adliye görevlisi toplam 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversite’sine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, kapatılmadan önce üniversitede görevli olan ve aralarında 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 1 memurun bulunduğu 9 kişi evlerinde gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY’nin adliye yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 adliye görevlisi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan 13 zanlı ’Terör örgütüne üye olmak’ ve ’Örgüte finans desteği sağlamak’ suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi.