FETÖ’nün sözde yeni il imamı tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında sözde il imamı ile eğitim danışmanının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözde il imamı ile eğitim danışmanı da adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkan 10 FETÖ’cüden 8’inin tutuklandığı, diğer 2’sinin de gözaltında tutulmaya devam edildiği öğrenildi.