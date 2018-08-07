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07 Ağustos 2018 20:32

FETÖ’nün sözde yeni il imamı tutuklandı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ’nün yeni yapılanmasından aralarında ’il imamı’ ve eğitim danışmanının da olduğu 8 kişi tutuklandı.

FETÖ’nün sözde yeni il imamı tutuklandı

07 Ağustos 2018 20:32


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında sözde il imamı ile eğitim danışmanının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözde il imamı ile eğitim danışmanı da adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkan 10 FETÖ’cüden 8’inin tutuklandığı, diğer 2’sinin de gözaltında tutulmaya devam edildiği öğrenildi.




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