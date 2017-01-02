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02 Ocak 2017 18:46

FETÖ’ye değil millete hizmet etti

FETÖ’ye değil millete hizmet etti

02 Ocak 2017 18:46

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kamulaştırılan Özel Bahar Hastanesi, şehir merkezinde olması ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde Devlet Hastanesi’nin yükünü hafifletiyor.
Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet veren hastanede 5 ayda 170 bin hasta muayene oldu. Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemizde 18 farklı branşta ve 23 poliklinikte günlük ortalama 1500 hasta muayene oluyor. 5 adet ameliyathanede genel cerrahi ve plastik cerrahi vakaları ağırlıklı olmak üzere 379 hasta ameliyat oldu. Yüzde 71 yatak doluluk oranıyla çalışan hastanede genellikle çocuk hastalıkları ve dâhiliye branşları olmak üzere 564 hasta yatarak tedavi gördü" dedi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Devlet Hastanesi yöneticisi Dr. Halil Karahan, “Devlet Hastanesi ana hizmet binasında olan hasta yoğunluğu bu binanın hizmete girmesiyle rahatladı. Ek binamızda poliklinik, yataklı servis, acil servis, ameliyathane, direkt grafi, MR, BT, USG gibi görüntüleme hizmetleri veriyoruz. Ayrıca 26 yoğun bakım yatağı için tescil bekliyoruz. Hastanemiz özellikle kadın doğum ve çocuk hizmetleri ile kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahi merkezi olarak kullanılacak" diye konuştu.



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