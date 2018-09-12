Filede kurumlararası heyecan başladı

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği kurumlararası voleybol turnuvası başladı.

Turnuvanın açılış maçı A grubunda yer alan Birey Eğitim Kurumlarıyla Altı Eylül Ortaokulu arasında oynandı. 18.30'da başlayan müsabaka, büyük çekişmeye sahne oldu. Birey Eğitim Kurumları zorlu karşılaşmada her iki seti de alarak rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın ikinci karşılaşması ise D grubundaki takımların mücadelesine sahne oldu. D grubunda yer alan Hayriyespor A takımı ile İnegöl Şavşatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 19.30'da Belediye Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı da Hayriyespor A takımı 2-0 kazanmayı başardı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan turnuvanın açılış günü, oynanan bu iki müsabaka ile son buldu.