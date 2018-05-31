Filografi sergisi beğeniye sunuldu

Kadınlara ve gençlere verdiği kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), kursiyerlerine eserlerini sergileme fırsatı sağlamaya devam ediyor. Balaban Bey İlköğretim Okulu’nda açılan sergide, kursiyerlerin aldıkları eğitim sonucu hazırladıkları el sanatları ve filografi çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El sanatları ve filografi kursunda her yaş grubundan öğrencilere sahip olduğunu belirten eğitmen Çiğdem Tunç, “Özellikle kadınlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Meslek edindirme kursları ile ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimizin açtığı sergide ustalar ile yarışacak el emeği eserleri görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor.El sanatları ve filografi kurslarında 30 kursiyerimiz tarafından hazırlanan bu 120 eser, 5 Haziran Salı’ya kadar ziyarete açık olacak. Bizlere bu imkanı sunduğu için Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.