Final için Bursa’ya gelen taraftar ve otobüsler didik didik arandı

Lig Play-off final maçı öncesi Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, maç için Gaziantep’ten gelen binlerce taraftar ile otobüsleri didik didik aradı.

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü’nün ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkacak 3. takımın belirleneceği Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor final maçı öncesi İnegöl’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele için Gaziantep’ten gelen taraftarların bulunduğu otobüsler, İnegöl girişinde durduruldu. Çok sayıda emniyet ekibinin görev aldığı uygulamada, otobüsten indirilen taraftarların üst araması yapılırken, otobüslerin içi ile bagajları didik didik arandı. Gün boyu süren uygulama sonucunda Gaziantep’ten gelen 100 otobüsün taraftarlar ile birlikte arandığı bildirildi.

Araması yapılan otobüsler daha sonra Bursa’ya hareket etti. Maç için Bursa’ya gelen Erzurumspor taraflarının ise şehir girişinde aynı şekilde arandığı bildirildi.

Saat 21.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4’üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.