Fırat Kalkanı acısı Bursa’ya da düştü

Suriye’nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yaşanan acı olayın ateşi Bursa’ya da düştü. Bursalı Ferhat Demir, dün yaşanan çatışmada şehit oldu. Acı haber ailesine güçlükle verildi.

TSK’ dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit olduğu, 6’sının ağır olmak üzere 33 askerin yaralandığı ifade edilirken, şehit ateşi düşen şehirlerden birisi de Bursa oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde oturan Demir’in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.