Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 17:45

Fırıncılar Odası’ndan Bozbey’e ziyaret

Bursa Fırıncılar Odası’nın yeni yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Fırıncılar Odası’ndan Bozbey’e ziyaret

30 Nisan 2018 17:45


Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Halk Evi’nde bir araya geldi. Fırıncılar Odası’nın yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Mustafa Bozbey, halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerden tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Bozbey, vatandaşları açıkta satılan ve nerede üretildiği belli olmayan ekmeklerden almaması konusunda da uyarıda bulundu.


Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu da fırıncıların fedakârca çalıştıklarını belirterek, ruhsatsız üreticilerle mücadele etmek için Bozbey’den destek istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç