Firmalar kur farkı zararından korunacak

İş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeyi uygulamaya alan hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Başkan Burkay, Türkiye'nin döviz merkezli saldırılara maruz kaldığını hatırlatarak, ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şirketlerin kur farkı zararına karşı koruma altına alınmasını talep ettiklerini hatırlatan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle şirketlerimizin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Bu süreçte üretim ve ihracattan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'da, Odamızın liderliğinde gerek yerli ve millî üretim, gerekse de ihracat odaklı projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik ruhuyla kenetlenerek, yaşadığımız bu zorlu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Ülkemizin istiklâli, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle beklentilerimizi hızla hayata geçiren cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.”