Fiyatlarına zam yapmayan Marmarabirlik’e teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz ve ilçe teşkilatı, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’yı makamında ziyaret ederek, gösterilen milli duruş nedeniyle teşekkür etti.

MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, “Marmarabirlik’in almış olduğu kararı kutluyor ve yanlarında olduğumuzu belirtmek üzere bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bugünlerde stoklarda bulunan olgunlaşmış ürüne zam yapmama kararı ülke ekonomisi adına önemli bir duruştur. Mehmetçiğin tükettiği zeytin ve zeytinyağının Marmarabirlik ürünlerinden oluşması da gurur vericidir" dedi.

MHP Mudanya ilçe yönetiminin Marmarabirlik’i ziyaretinden mutluluk duyduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik Yönetim Kurulu adına yapılmış olan açıklamamızın ve milli duruşumuzun ardından, üreticilerimizin önemli girdi kalemlerinden, ortaklarımız tarafından, ‘bakırlı göztaşı bordo bulamacı’ olarak bilinen zirai mücadele ilaçlarının fahiş fiyatlarla satıldığını öğrendik. Bunun üzerine hızlı bir çalışma başlatılarak, üreticimizin mağdur olmaması için Marmarabirlik tarafından toplu bir zirai ilaç alımı yapılmıştır. İlave kazanç koymadan üretici ortaklarımıza piyasa koşullarından çok düşük fiyatlarda maliyetine satış yapılmaya başlanmıştır.”dedi.

“Üretici ortağımızın sigortasıyız"

Yapılan bu desteğin, gerek ürün alımında, gerekse gübre ve zirai ilaç dağıtımında Marmarabirlik’in üreticisinin sigortası olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ocak 2018 tarihinden itibaren ortaklarımızın aldığı kompozegübre,bakırlı ve bordo bulamacını kar marjı gütmeden piyasa koşullarının altında fiyatla satış yapıldığı da göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda 2018 yılında ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç alımlarında kullanılmak üzere toplamda 17 milyon TL’lik ayni kredi verilmiştir.”şeklinde konuştu.

“Provoke edilmek istenmektedir"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Maalesef bazı kesimler tarafından ‘fırsatçılık yapmayacağız’ yönündeki açıklamalarımız provoke edilmek istenmektedir. Marmarabirlik olarak stoklarda bulunan ürüne zam yapmayacağımızı açıklamış olmamıza rağmen sanki kampanya döneminde yapılacak olan taze ürün alımlarına artış yapılmayacağı yönünde bir kamuoyu oluşturulmaya, yaklaşan kampanya öncesi kargaşa ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Başkan Asa, Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden, bugüne ortaklarını hiçbir zaman mağdur etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini ama Marmarabirlik’i de zarara uğratacak bir eylemin içinde olmayacaklarını vurguladı. Asa, “Ortaklarımız şunu iyi bilmelidir ki, geçtiğimiz yıl 460 kalibrede ürün 4.10 TL’ye alınmıştı. Şu an piyasada 380 kalibre ürün 3 TL’ye alıcı bulmaktadır. Ortaklarımızı desteklemek üzere alınan ince daneli ürünü kampanya öncesi satmak, depoları boşaltmak ve yeni kampanyada da daha çok ürün almak istiyoruz" diye konuştu.

“Zarar etme lüksümüz yok"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kurum olarak zarar etme lükslerinin de olmadığını söyleyerek, 2010 yılından bugüne 1 TL kredi kullanmadıklarını, yaklaşan ürün alım kampanyasında da kredi kullanmadan ürün alacaklarını ifade etti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Geçmişte bu kurum öz kaynakları kullanılan kredinin faizlerine gitmiştir. “dedi.

Başkan Asa, Marmarabirlik’in bir önceki yılda ince dane ürün alımlarında ortaklarına destek verdiğini, önümüzdeki alım döneminde ortaklarının ince daneli ürün fiyatlarında yeni bir beklenti içine girmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.