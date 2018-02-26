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26 Şubat 2018 14:23

"Foseptik çukuru kazıyoruz" yalanına polis kanmadı

Bursa’nın İznik ilçesinde, fosseptik çukuru yalanıyla define hayaliyle kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.


26 Şubat 2018 14:23


Olay Beyler Mahallesi Akçeşme Sokağı’nda meydana geldi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Polis, kazının yapıldığı evin bahçesini bir süre izledi. Ardından bugün saat 11.00 sıralarında harekete geçen polis ekipleri, biri ev sahibi toplam 6 kişiyi bahçede kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.


Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, "Foseptik kuyusu kazıyorduk" dese de polisi inandıramadı. Evin bahçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, kazı aletlerine el koydu. Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin İstanbul’dan geldiği öğrenildi.




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