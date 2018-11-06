İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(foto gelecek) Baia Otel'den enflasyona destek

Bursa Baia Otel, enflasyonla topyekûn mücadele konusunda misafirlerine yüzde 10 oranında destek vereceğini açıkladı.


Enflasyonla topyekun mücadeleye bir destek de Bursa'daki Baia Otel'den geldi. Yalova yolu 9. kilometrede bulunan Baia Hotel, enflasyonla topyekûn mücadele sloganıyla 31 Aralık 2018'e kadar konaklama yapacak misafirlerine yüzde 10 indirim uygulayacak. Otel yönetimi Bursa'da bu sektörde uygulamanın ilk olacağını ve yıl sonuna kadar enflasyona topyekûn mücadele için desteği kendilerine görev edindiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.