Fotoğrafçıların gözünden Bursa müzeleri

‘Fotoğrafçıların Objektifinden Müzeler‘ isimli sergi, Bursa Bıçak Müzesi’nde izlenime sunuldu. Kentin en önemli kültürel değerlerinden bıçak ve bıçakçılığın tarihi serüvenin anlatıldığı Bursa Bıçak Müzesi, Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Bıçak Müzesi’nde ‘Fotoğrafçıların Objektifinden Müzeler’ isimli sergi, düzenlenen törenle izlenime sunuldu. Sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve sergide eserleri bulunan fotoğrafçıların yanı sıra çok sayıda müze dostu kişi katıldı.

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, tarihi geçmişi ve kültürel birikimi ile Bursa’nın yaşayan bir müze şehir olduğunu söyledi. Elmas, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 11 müzenin yanı sıra köy kültürünün tanıtılması adına UNESCO Dünya Mirası içinde yer alan ve Cumalıkızık, Aksu, Belenören, Karıncalı, Gelemiç ve Gedikören’de bulunan kültür evlerinin ‘sosyo-kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına’ önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan müzecilik çalışmalarına destek verdiğini anlatan Elmas, Bursa Bıçak Müzesi’nde açılan sergiyi ‘müzelerin tanıtımı açısından’ önemsediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Bursa Fotoğraf Kulübü adına söz alan Ali Hasan Akbal ise şehrin tanıtımına katkıda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Akbal, “Hedefimiz köklü tarihi olan ve aynı zamanda açık hava müzesi konumundaki Bursa’yı biz fotoğrafçıların gözü ile anlatmaya çalıştık. Şehirde bu kadar müze olduğunu bilmiyorduk. Bu imkânı bizlere tanıyan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların arından sergiye katkı sunan fotoğrafçılara teşekkür belgesi verildi. Bursa’nın müzelerinde çekilen 65 fotoğrafın yer aldığı sergi, Ramazan ayı boyunca ziyaretlere açık kalacak.