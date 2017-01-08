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08 Ocak 2017 09:13

Fotoğraflarla cezaevinden çıkan sanık hakim karşısında

Fotoğraflarla cezaevinden çıkan sanık hakim karşısında

08 Ocak 2017 09:13

Bursa’da, tekstil mühendisi kadına tacizde bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’da eşinden ayrı yaşayan D.D.B. (40) internetten Afyonkarahisar’da sebze ve meyve ticareti ile uğraşan İ.Ö. (29) ile tanıştı. Eşinden boşanmak üzere olan ve oğluyla yaşayan D.D.B., İ.Ö. ile arkadaş oldu. İ.Ö., D.B.’ye evli olduğunu, eşi ile anlaşamadığını ve boşanacağını belirtti. İkili, Bodrum, Marmaris ve Afyonkarahisar’da birlikte tatil yaptı.
D.D.B., daha önce satışa çıkardığı otomobiline müşteri bulmasını istediği İ.Ö.’yü, bu konuyu konuşmak için Bursa’ya çağırdı. İ.Ö.’nün eve gelmesinden sonra arkadaşına mesaj atan D.D.B., yardım istedi. Kendisine tacizde bulunulduğunu öne süren D.D.B., polis gelince İ.Ö.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İ.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

33 gün sonra serbest bırakıldı
Cezaevinde yaklaşık bir ay kalan İ.Ö., D.D.B. ile tatilde birlikte çektirdiği samimi fotoğrafları ve birbirlerine gönderdikleri ‘kocacığım’ ve ‘karıcığım’ gibi samimi mesajların delil olabileceğini düşünerek, konuyu avukatına söyledi. Bunun üzerine avukatı, cezaevindeki emanette tutulan cep telefonundan aldığı fotoğraf ve yazışmaları Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, yargılama henüz başlamadan, 33 gün cezaevinde kalan sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İ.Ö. hakkında ‘cinsel istismar’ ve ‘konut dokunulmazlığı ihlal’ suçlarından 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmaya sanık ile müşteki ve avukatlar katıldı. Duruşmada konuşan İ.Ö., “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. D.D.B., ile 26 Temmuz’dan bu yana sevgili anlamında arkadaşız. Bu olaydan önce arabasını satmam konusunda yardım istemişti. Aracı alıcıya gösterdim, beğenmedi. Aracı teslim için evine gittim. Gitmeden önce beni mesaj ve arama ile davet etti. Kısa konuşmamızın arkasından polisler geldi. O sırada benim kendisine saldırdığımı söyledi” dedi.
Müşteki D.D.B. ise, “Sanığın savunması tamamen yalandır. Bana ismini K.B., olarak tanıttı. Bu isimle profili vardır ve çiçekler göndermiştir. Kendisini bana, karısından ayrıldığını, onun kendisini aldattığını, benimle evlenmek istediğini söyledi. Bana saldırdı. Evdeki oğlum ve bakıcı çığlıklarımı duydu. Yazışmalar ve fotoğraflar doğrudur. Ancak yazışmaların bir kısmı çıkarılmış. Ayrıca benden 140 bin lira para aldı” şeklinde konuştu.
D.D.B., ifade verirken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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