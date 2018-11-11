İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotokopi biletlerle maça girişe polis müdahale etti

İnegölspor-Sakaryaspor maçı öncesinde polis ile konuk ekibin taraftarı arasında gergin anlar yaşandı.

Emniyet ekipleri maça gelen biletsiz seyirciyi çevik kuvvet polisiyle birlikte alandan çıkarttı. Öte yandan bazı taraftarın diğer biletlerden fotokopi çektirerek maça girdikleri yapılan kontrolde ortaya çıktı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki İnegölspor - Sakaryaspor maçı öncesinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Stat etrafında emniyet ekipleri kuş uçurtmadı. Olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekibi takviye olarak geldi. İnegöl emniyeti oluşturdukları polis noktasına gelen taraftarları tek tek arayarak bilet kontrolününde bulundular. Bileti olmayanlar içeriye alınmadı. Bazı taraftarların üzerinden çıkan fotokopi biletlere polis el koydu. Bazı taraftarlar polislerle tartışınca tansiyon zaman zaman yükseldi. Takviye güç olarak gelen çevik kuvvet timleri biletsiz olan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Satılan biletlerden bazı taraftarların fotokopi çekerek maça girmeye çalışmaları yapılan denetimlerde ortaya çıkınca İnegöl Emniyeti kapasitesi dolan misafir seyirci tarafının kapılarını kapatarak kimseyi içeriye almadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.