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03 Mayıs 2018 15:39

Frankfurt Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödülleri İznik’te çini olarak hazırlandı.

Frankfurt Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

03 Mayıs 2018 15:39


4-14 Mayıs tarihlerinde Haldun Dormen, Ayla Algan, Selçuk Yöntem, Ayşe Nil Sanlıoğlu, Süheyl ve Behzat Uygur gibi bir birinden ünlü 18 isimin perde açacağı Frankfurt Tiyatro Film Festivali’nde tiyatro sanatçılarına çiniden İznik Roma Tiyatrosu maskı takdim edilecek. Masklar, İznik’te Gani Çini Atölyesi’nde üretildi. Atölye sahibi Ganimet Kızıltan Yıldız, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin bu yılki ödül töreni için Anadolu’nun en büyük miraslarından biri olan İznik’teki Roma tiyatrosunun maskları çalışıldı. 2. yüz yıl dönemine ait Roma tiyatrosundaki kadın maskı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak" dedi.


Uludağ Üniversitesi Çini İşlemeciliği Bölümü mezunu olan Yıldız, "İznik çinisinden ürettiğimiz kadın maskının bir de hikayesi var. Roma döneminde yaşayan insanlar, tiyatro masklarının kötü ruhları def ettiğine inanıyor" dedi.




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