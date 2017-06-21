Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 18:19

Fransız teknik adam 2+1 yıllığına Bursaspor’da

Bursaspor bir süredir anlaşmaya çalıştığı Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı.

Fransız teknik adam 2+1 yıllığına Bursaspor’da

21 Haziran 2017 18:19


Fransız teknik adamla 2+1 yıllığına anlaşmaya varan Bursasporlu yönetim Le Guen’i sözleşme imzalamak üzere helikopterle Bursa’ya getirdi.


Akşam saatlerinde Özlüce tesislerine gelen Le Guen Özlüce tesislerini gezdi. Tesislere gelmeden önce Fransız teknik adama Bursa semalarında helikopterle şehir turu attırıldı. Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör, dün akşam saatlerinde Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul’a gelmişti. İstanbul’da yapılan yüzyüze görüşmenin ardından her konuda anlaşılan teknik adamın 2+1 yıllığına kendisini Bursaspor’lu yapacak olan sözleşmeye yarın imza atacağı öğrenildi.


Le Guen için Özlüce Tesislerinde imza töreni yapılacağı öğrenildi.


(UGR-


.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!