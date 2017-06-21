Fransız teknik adam 2+1 yıllığına Bursaspor’da

Fransız teknik adamla 2+1 yıllığına anlaşmaya varan Bursasporlu yönetim Le Guen’i sözleşme imzalamak üzere helikopterle Bursa’ya getirdi.

Akşam saatlerinde Özlüce tesislerine gelen Le Guen Özlüce tesislerini gezdi. Tesislere gelmeden önce Fransız teknik adama Bursa semalarında helikopterle şehir turu attırıldı. Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör, dün akşam saatlerinde Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul’a gelmişti. İstanbul’da yapılan yüzyüze görüşmenin ardından her konuda anlaşılan teknik adamın 2+1 yıllığına kendisini Bursaspor’lu yapacak olan sözleşmeye yarın imza atacağı öğrenildi.

Le Guen için Özlüce Tesislerinde imza töreni yapılacağı öğrenildi.

(UGR-

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